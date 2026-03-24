Confindustria Veneto Est e ITS Marco Polo Academy: un ponte tra formazione e lavoro nella logistica

Per collegare meglio formazione e mondo del lavoro e rispondere alla crescente domanda di professionisti nel settore della logistica in Veneto, l’ITS Marco Polo Academy ha ospitato lunedì 23 marzo una trentina di aziende associate a Confindustria Veneto Est. Nel 2025, la domanda di nuove figure nella logistica e nei trasporti è stata di 68.310 ingressi, ma oltre metà delle posizioni risultano difficili da reperire, con punte del 63,4% per conduttori di veicoli.

L’incontro ha permesso alle imprese di conoscere da vicino la qualità dei corsi biennali post-diploma dell’ITS Marco Polo, centro d’eccellenza nella formazione tecnica superiore nei settori marittimo, ferroviario e logistico-portuale. I percorsi spaziano dal Logistics Manager in ambito portuale e aeroportuale al Macchinista e preparatore di treni, dall’Ufficiale di macchina al Tecnico di produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto.

Dopo i saluti di Luca Fiorini (Confindustria Veneto Est) e Damaso Zanardo (ITS Marco Polo Academy), Davide Calderan (Venezia Port Community) ha presentato il valore strategico della formazione specialistica. Gli imprenditori hanno poi visitato le classi e provato simulatori di ultima generazione per navi, rimorchiatori, treni e gru portuali, strumenti immersivi e precisi resi possibili da un investimento di 4 milioni di euro.

L’iniziativa fa parte di un percorso di apertura agli operatori del settore che nelle prossime settimane toccherà tutto l’Alto Adriatico, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento dei giovani professionisti e rispondere in modo mirato alle esigenze tecnologiche e gestionali delle imprese della logistica.

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