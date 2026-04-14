“A Bridge to Africa”, 700 operatori per il dialogo tra Mediterraneo e Africa

Si è conclusa la seconda edizione di A Bridge to Africa, che ha registrato la partecipazione di circa 700 operatori nei tre giorni di lavori. Un risultato che consolida la manifestazione come piattaforma di dialogo tra le due sponde del Mediterraneo.

Al centro del confronto, strumenti a supporto delle imprese, formazione, scambio di competenze e cooperazione per sviluppare nuove sinergie tra i Paesi coinvolti.

Il programma di quest’anno ha proposto un calendario particolarmente ricco di incontri ed eventi. Tra questi, le visite tecniche agli scali di La Spezia e Marina di Carrara, che hanno coinvolto le aziende partner e le delegazioni nordafricane in un vero e proprio open day delle infrastrutture logistiche e portuali.

A seguire, il workshop ospitato in Confindustria ha approfondito il ruolo del Sistema Italia e gli strumenti disponibili per le imprese, con particolare attenzione ai meccanismi di finanziamento e agli strumenti di accompagnamento per l’ingresso nei mercati africani.

Le conferenze ospitate all’Auditorium Giorgio S. Bucchioni hanno invece permesso di analizzare le opportunità di cooperazione con i Paesi del Nord Africa – Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia – in relazione al sistema produttivo, accademico e istituzionale italiano, in un’ottica di crescita condivisa nel cosiddetto “Mediterraneo allargato”.

L’iniziativa conferma così il percorso avviato nelle precedenti edizioni e apre nuove prospettive di collaborazione economica e industriale tra le due sponde del Mediterraneo.

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