Interporti al centro: a Palermo il confronto nazionale sul futuro della logistica italiana

Il futuro della logistica italiana passa anche dagli interporti. Nodi strategici per la competitività del Paese, hub fondamentali per l’integrazione tra porto, ferrovia e gomma e infrastrutture decisive per accompagnare la transizione sostenibile del sistema produttivo nazionale. Con questo obiettivo nasce “Interporti al Centro – Rigenerare la logistica: interporti, territori e nuove infrastrutture”, il convegno promosso da UIR – Unione Interporti Riuniti, in programma il prossimo 29 maggio 2026 presso la Sala Meeting “Nova” dell’Hotel San Paolo Palace di Palermo.

L’iniziativa porterà nel capoluogo siciliano alcuni tra i principali protagonisti del comparto logistico e infrastrutturale italiano, creando un momento di confronto ad alto profilo tra istituzioni, operatori economici, Autorità di Sistema Portuali, mondo ferroviario, progettazione urbana e stakeholder pubblici e privati impegnati nello sviluppo delle reti strategiche del Paese.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo del Mezzogiorno come piattaforma logistica mediterranea e alle opportunità offerte dalla nuova centralità delle connessioni intermodali nel quadro europeo.

Attesa la partecipazione, con i saluti istituzionali, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme a Michele Pivetti Gagliardi, Amministratore Unico della Società Interporti Siciliani, e a Gianpaolo Serpagli, Presidente di UIR.

“Gli interporti – dichiara Gianpaolo Serpagli – non sono più soltanto infrastrutture logistiche, ma asset strategici della competitività nazionale e della coesione territoriale. Con ‘Interporti al Centro’ vogliamo aprire un confronto concreto sul futuro della logistica italiana: dalla rigenerazione degli interporti alla sostenibilità, dal rafforzamento del trasporto ferroviario alle nuove infrastrutture, fino alle opportunità che la nuova legge sugli interporti può offrire all’intero sistema Paese”.

Il programma della giornata si articolerà in due panel principali. Il primo sarà dedicato allo sviluppo della rete infrastrutturale nel Mezzogiorno, con il contributo di rappresentanti del MIT, del sistema ferroviario nazionale, delle authority portuali e delle principali realtà infrastrutturali del Sud Italia.

Il secondo approfondirà invece i temi della trasformazione degli interporti, della rigenerazione urbana e delle nuove connessioni tra logistica, territori, innovazione e sostenibilità.

Tra i partecipanti attesi figurano autorevoli esponenti delle istituzioni, del settore infrastrutturale e del comparto logistico nazionale, tra cui: Alessandro Aricò, Donato Liguori, Valerio Mele, Dario Lo Bosco, Sabrina De Filippis, Filippo Nasca, Manlio Guadagnuolo, Gabriele Barucco, Armando Casella, Stefano Caliandro, Alessandro Albanese, Annalisa Tardino, Francesco Di Sarcina e Antonio Errigo.

Nel corso dell’evento sarà inoltre sottoscritto il Protocollo di Intesa tra UIR e Tecnopolo Mediterraneo, finalizzato a rafforzare la cooperazione sui temi dell’innovazione infrastrutturale, della sostenibilità e dello sviluppo logistico integrato.

L’appuntamento di Palermo si candida così a diventare uno dei principali momenti di confronto nazionale sul futuro della logistica italiana, mettendo al centro una nuova visione capace di coniugare infrastrutture moderne, competitività industriale, sostenibilità ambientale e valorizzazione dei territori.

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