DHL Supply Chain avvia a Holtum un nuovo hub europeo per la logistica delle batterie

DHL Supply Chain, leader globale nella logistica contrattuale, ha avviato i lavori per un nuovo hub europeo dedicato alla logistica delle batterie a Holtum, nella provincia del Limburgo, nei Paesi Bassi sud-orientali. Il progetto rappresenta un ulteriore rafforzamento delle capacità dell’azienda nel settore della logistica per batterie e sistemi di accumulo energetico.

Il nuovo centro occuperà circa 17.000 metri quadrati e sarà specializzato nello stoccaggio e nella gestione di batterie ad alta tensione. La struttura sarà inoltre direttamente collegata a un impianto automotive già operativo nella stessa area, creando un vero e proprio campus integrato pensato per supportare la mobilità elettrica e le soluzioni energetiche avanzate in Europa.

L’avvio operativo del sito è previsto per i primi mesi del 2027. L’hub gestirà batterie destinate sia ai veicoli elettrici sia ai sistemi di accumulo energetico (BESS), un segmento in forte crescita che comprende applicazioni domestiche e impianti legati alle energie rinnovabili, come il fotovoltaico. La crescente domanda europea di soluzioni di mobilità elettrica e di sistemi energetici decentralizzati sta spingendo sempre più aziende a cercare infrastrutture logistiche specializzate, sicure e conformi alle normative.

Grazie alla posizione strategica di Holtum, il nuovo polo diventerà un nodo logistico rilevante per i mercati del Benelux, della Germania e dei Paesi limitrofi, favorendo una distribuzione più efficiente delle batterie lungo le principali filiere industriali ed energetiche.

Secondo le dichiarazioni del management, l’espansione rientra nella strategia di crescita legata alla transizione energetica e alla trasformazione della mobilità. Il progetto integra competenze logistiche e tecniche avanzate, consentendo di gestire in un unico sito attività come stoccaggio conforme alle normative, test e diagnostica, ricarica, rigenerazione e processi di logistica inversa fino al riciclo.

Il campus è progettato per supportare l’intero ciclo di vita delle batterie, promuovendo modelli di economia circolare e un utilizzo più sostenibile delle risorse. La struttura si inserisce inoltre nella strategia globale del gruppo, che punta a rafforzare il ruolo della “New Energy” come motore di crescita nei prossimi anni.

Grazie anche ai collegamenti stradali e fluviali con il resto del Benelux e della Germania, il sito potrà contare su una rete di trasporto efficiente e multimodale, aumentando la resilienza delle catene di approvvigionamento e riducendo i tempi di distribuzione.

Il progetto conferma quindi la volontà di DHL di investire in infrastrutture specializzate per sostenere lo sviluppo della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili in Europa.

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