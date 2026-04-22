Assiterminal e ForMare il primo Master per manager dei terminal portuali in Italia

Nasce in Italia il primo Master Executive dedicato al management dei terminal portuali. L’iniziativa, promossa da Assiterminal e ForMare con il patrocinio di Assoporti, punta a formare figure professionali capaci di affrontare le trasformazioni del settore logistico e portuale.

Formazione – Il nuovo percorso si propone come risposta concreta all’evoluzione dei terminal, oggi sempre più centrali nella gestione integrata di merci, energia e dati. L’obiettivo è sviluppare competenze avanzate, sia operative sia strategiche, in un comparto chiave per la competitività del Paese.

Obiettivi – “Questo Master rappresenta un passaggio strategico per il nostro settore”, sottolinea il presidente di Assiterminal Tomaso Cognolato. “I terminal portuali sono infrastrutture fondamentali non solo per la logistica, ma anche per la sicurezza delle catene di approvvigionamento e la transizione energetica”.

Struttura – Il programma si articola in 12 moduli per un totale di 84 ore di formazione. Le lezioni alterneranno teoria, analisi di casi reali ed esercitazioni pratiche, affrontando temi come digitalizzazione, sostenibilità, governance e organizzazione dei processi.

Destinatari – Il Master è rivolto a manager e operatori del settore portuale, ma anche a giovani professionisti interessati a specializzarsi in un ambito sempre più strategico. L’impostazione operativa punta a fornire strumenti immediatamente applicabili nel lavoro.

Metodo – “Abbiamo costruito un programma che integra competenze giuridiche, economiche e tecniche”, spiega il CEO di ForMare Fabrizio Monticelli. “L’obiettivo è formare professionisti capaci di migliorare l’efficienza e accompagnare l’innovazione del settore”.

Sedi – Le attività si svolgeranno tra presenza e remoto, con incontri itineranti a Genova, Napoli, Roma e Venezia, per favorire la partecipazione da tutta Italia.

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