Friuli Venezia Giulia, ponte logistico tra Europa e Balcani: la regione punta su flessibilità e infrastrutture

“La forza del Friuli Venezia Giulia come piattaforma logistica strategica lungo la direttrice indo-mediterranea sta nella capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti internazionali e di essere resiliente e flessibile”.

Così l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, intervenendo al convegno sull’interoperabilità dell’Alto Adriatico e la connettività con i Balcani occidentali promosso dall’Associazione Trieste Summit.

Amirante ha sottolineato che il ruolo decisivo della Regione a servizio dei Paesi dell’Europa centro-orientale si realizza attraverso un rafforzamento della rete ferroviaria, integrata alle autostrade, supportata dagli interporti e collegata ai porti, dotati di banchine completamente elettrificate.

Tra gli strumenti strategici evidenziati dall’assessore ci sono la cabina di regia della logistica, che favorisce il confronto tra pubblico e privato, e la recente disciplina urbanistica per gli insediamenti logistici e i data center, pensata per coordinare gli hub e attrarre nuovi spazi logistici necessari al corridoio Imec tra India ed Europa.

Particolare attenzione è stata dedicata al progetto del corridoio Western Balkans–Eastern Mediterranean, che comprende 215 interventi infrastrutturali per potenziare la connettività tra area adriatica, Balcani occidentali ed Europa centro-orientale. “Non si tratta solo di mobilità delle merci, ma di rafforzare coesione economica e territoriale a livello europeo – ha concluso Amirante –. La partecipazione della Regione a questo processo consolida il suo ruolo di ponte tra l’Unione Europea e i Balcani, promuovendo trasporti più efficienti, sostenibili e interoperabili”.

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