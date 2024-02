Vaccarezza (FI) a Telenord: "Nessun limite a sindaci e governatori, sì a Toti ricandidato per il centrodestra. Io alle Europee? Non scherziamo"

Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, prende posizione sulle questioni di stretta attualità politica. "Nessun vincolo - dice, ospite di Telenord per un "Primo Piano" condotto dal direttore Giampiero Timossi - al mandato di sindaci e presidenti di Regione, sì a Giovanni Toti candidato del centrodestra unito alle prossime elezioni regionali. Io candidato alle Europee? Non scherziamo". Le ambizioni di Vaccarezza sono esplicite: "Non è un segreto che mi piacerebbe ricandidarmi alla presidenza della Provincia di Savona, quando spero al più presto verrà ripristinata l'elezione diretta a suffragio popolare".

Questi alcuni dei temi affrontati dal consigliere regionale forzista, che ha sottolineato la necessità per la politica di ristabilire un contatto diretto con il territorio: "Credo che sia questo uno degli elementi chiave che hanno permesso a Forza Italia di consolidarsi anche dopo la scomparsa del nostro leader e fondatore Silvio Berlusconi. Lui era un fuoriclasse, un numero 10, ora mettiamo in campo qualche buon giocatore ma siamo una squadra e ascoltare il territorio credo sia la nostra forza. Penso al ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo, sempre disponibile ad ascoltare amministratori e cittadini, e sono felice che proprio qui da Telenord abbia ribadito la necessità di ripristinare l'elezione diretta dei presidenti di Provincia".



Accanto all'adesione alla prospettiva di ricandidatura per la guida della Regione, Vaccarezza ha riservato una punzecchiatura a Toti: "Non era presente, neanche con un suo rappresentante, al lancio della campagna per Giovanni Rolando, candidato sindaco del centrodestra per Sanremo. Spero ci sarà modo per recuperare".



Vaccarezza di recente in consiglio regionale ha lasciato il gruppo della Lista Toti, per tornare a Forza Italia. "Ma il nostro - puntualizza - era anche un rapporto di amicizia e spero che lo rinsalderemo. Lo porterò con me a una partita della mia Sampdoria, ovviamente sempre che porti buono. A volte era venuto allo stadio, lo scorso anno, ma in quelle condizioni era davvero difficile portare a casa punti".



Sempre sulla sua squadra del cuore, il consigliere regionale osserva: "Per prima cosa vorrei ringraziare l'ex presidente Marco Lanna, che in una sola notte ci ha regalato una doppia promozione dalla D alla C e dalla C alla B. Io sono un semplice tifoso e come tutti i tifosi credo nei miracoli, come quando dodici anni fa Iachini ci prese che eravamo più vicini ai playout che ai playoff, riuscì ad arrivare agli spareggi e vincendoli ci riportò in A".