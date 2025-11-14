V. Entella, un pomeriggio da 'grande': battuto 3-2 il Milan in amichevole

Un pomeriggio da ricordare per la Virtus Entella: la squadra chiavarese batte il Milan, sul campo di Solbiate Arno, con un 3-2 che ha confermato grinta, determinazione e compattezza. Nonostante il Milan fosse passato in vantaggio due volte con Pulisic e il giovane Borsani, i biancocelesti hanno reagito con coraggio, ribaltando la partita grazie alle reti di Ankeye, Boccadamo e, nel finale, Debenedetti.

Nel primo tempo la Virtus Entella ha saputo approfittare dei cali di concentrazione dei rossoneri. Dopo il vantaggio iniziale del Milan al 9’ con Pulisic, Ankeye ha ristabilito la parità al 34’, approfittando di un errore in impostazione di Fofana. La squadra di casa ha messo in difficoltà Terracciano in diverse occasioni, dimostrando sin da subito solidità e coraggio.

Nella ripresa la Virtus Entella non ha ceduto: nonostante il nuovo vantaggio del Milan al 58’ con Borsani, i liguri hanno mantenuto calma e lucidità, controllando la partita e sfruttando gli errori dei rossoneri. Al 67’ Boccadamo ha segnato il gol del 2-2 con un tiro preciso sotto la traversa, mentre nel finale Debenedetti ha firmato la rete della vittoria su un perfetto filtrante di Portanova.

Una prestazione da applausi per la Virtus Entella, che dimostra capacità di reazione, organizzazione e voglia di mettersi in mostra anche contro avversari di alto livello come il Milan. Una vittoria che dà fiducia e entusiasmo in vista delle prossime sfide di serie B.

