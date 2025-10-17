V.Entella-Sampdoria: folla di tifosi blucerchiati a Brignole in attesa del treno per Chiavari (VIDEO)
di steris
Cori, bandiere e sciarpe hanno colorato i binari in un clima acceso ma sereno. Il settore ospiti sarà tutto esaurito
Grande afflusso di tifosi della Sampdoria oggi pomeriggio alla stazione di Genova Brignole, in partenza in treno per Chiavari in vista della sfida al Sannazzari contro la Virtus Entella.
Cori, bandiere e sciarpe hanno colorato i binari in un clima acceso ma sereno. Il settore ospiti sarà tutto esaurito, a conferma del sostegno incondizionato del popolo blucerchiato.
