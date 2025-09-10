USA: Alstom fornirà a NJ Transit 200 carrozze ferroviarie e 12 locomotive a doppia alimentazione

Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, ha annunciato oggi che NJ TRANSIT ha esercitato le opzioni per l’acquisto di ulteriori 200 carrozze pendolari Multilevel III e 12 locomotive a doppia trazione ALP-45. Il valore totale di questo acquisto è di circa 1 miliardo di euro.[1] (1,1 miliardi di USD). NJ TRANSIT è la più grande azienda di trasporto pubblico statale del Paese e la terza più grande in assoluto, con quasi 270 milioni di viaggi passeggeri ogni anno.

L’acquisto di materiale rotabile aggiuntivo rientra nel continuo impegno di NJ TRANSIT per creare una flotta più moderna, efficiente e affidabile per i passeggeri che viaggiano all’interno dello Stato e che si recano a New York e Filadelfia. Le carrozze Multilevel III sostituiranno le carrozze monopiano di 40 anni fa con un modello in grado di percorrere dalle 10 alle 20 volte di più tra riparazioni critiche. Le nuove carrozze aumenteranno inoltre la capacità di oltre il 12%.

“Alstom è orgogliosa della nostra partnership di lunga data con NJ TRANSIT e questo nuovo ordine riafferma il nostro impegno a fornire ai passeggeri di NJ TRANSIT vagoni ferroviari sicuri e all’avanguardia, che li porteranno a destinazione in modo affidabile e confortevole”, ha dichiarato Michael Keroullé, Presidente di Alstom Americas. “Questi treni multipiano di terza generazione, che inizieremo a consegnare a NJ TRANSIT nei prossimi mesi, sono progettati con caratteristiche di efficienza energetica, ridondanza e durata per massimizzare il valore della flotta di NJ TRANSIT durante il suo ciclo di vita”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.