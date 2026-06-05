Ministro Urso: "Su ex Ilva la situazione era e resta difficile"

Per quanto riguarda la situazione dell'ex-Ilva, "era ed è una sfida estremamente difficile recuperare, ben consapevoli di quello che ci hanno lasciati in eredità". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del premio "Made in Italy Sostenibile", consegnato oggi al Mimit.

"Abbiamo affrontato - ha commentato Urso - sin dall'inizio con grande responsabilità questo difficilissimo dossier se pensiamo all'eredità che ci hanno lasciato, ormai accertata, nella causa di risarcimento che è stata intentata dai commissari nei confronti del precedente gestore e che ammonta ad oltre 7 miliardi di euro di danni arrecati agli impianti e all'azienda".

"A Palazzo Chigi - ha poi concluso - abbiamo insediato ormai due anni fa un tavolo con la partecipazione dei ministri competenti e con la presenza dei sindacati con cui ci confrontiamo per trovare insieme le soluzioni migliori".

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