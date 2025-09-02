Futuro Ex Ilva, il ministro Urso è arrivato a Genova. Corteo dei sindacati fuori dalla Prefettura

È arrivato intorno alle 11 a Genova il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, atteso in Prefettura questa mattina per discutere insieme alle istituzioni locali del futuro dello stabilimento Ex Ilva di Cornigliano.

L'arrivo del ministro è stato precedente di qualche minuto al corteo a cui i sindacati Fiom, Ciao Fim e Uilm hanno dato vita nel centro di Genova, da piazza De Ferrari fino a Largo Lanfranco. Lavoratori e sindacati chiedono da tempo chiarimenti sul futuro dei lavoratori e un rilancio produttivo dell'azienda,

A Taranto, il cuore produttivo dell’ex Ilva, la strada verso una siderurgia verde è ancora lunga. Il piano industriale prevede la costruzione di tre forni elettrici e quattro impianti di preridotto (DRI), con l’obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni entro il 2033.

Al centro del tavolo di oggi in Prefettura la possibilità di aprire a Genova uno dei tre forni elettrici, aprendo la strada a quella decarbonizzazione obiettivo del Governo.

Presenti all'incontro con il ministro Urso, il presidente della regione Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, il consigliere delegato allo sviluppo economico Alessio Piana, il vicepresidente del consiglio regionale Stefano Balleari, la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo, il senatore di M5S Luca Pirondini, il deputato del PD Lorenzo Basso. Saliti in Prefettura anche il presidente di Federacciai Antonio Gozzi , il presidente di Confindustria Liguria Fabrizio Ferrari, il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini.

All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti sindacali: per Fiom CGIL Stefano Bonazzi, per Cisl Luca Maestripieri, per UILm Antonio Apa

