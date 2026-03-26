Uova di Pasqua: Telenord nel laboratorio di Michel Paquier

Telenord vi porta nel laboratorio di Michel Paquier, maestro pasticcere e cioccolatiere, per scoprire tutti i segreti della creazione delle uova di Pasqua artigianali. Tra profumo di cacao e strumenti di precisione, ogni fase è un piccolo capolavoro di tecnica e creatività.

Tutto inizia dal temperaggio del cioccolato, un passaggio fondamentale per garantire brillantezza, consistenza e una cristallizzazione perfetta. Il cioccolato viene fuso e mantenuto a una temperatura controllata, intorno ai 31-32 gradi, grazie a una temperatrice che permette di lavorarlo senza interruzioni.

Successivamente il cioccolato viene versato negli stampi, che possono essere in plastica o policarbonato. Una leggera vibrazione elimina le bolle d’aria e l’eccesso viene fatto sgocciolare. Dopo pochi minuti, il cioccolato inizia a cristallizzare: diventa pastoso e permette di rifinire i bordi, essenziali per l’assemblaggio dei gusci.

Per ottenere un guscio resistente, il procedimento viene eseguito due volte. Gli stampi vengono poi messi in frigorifero per completare la cristallizzazione: il cioccolato si ritira leggermente e si stacca facilmente dallo stampo, pronto per essere assemblato.

L’unione delle due metà avviene su una piastra calda che scioglie leggermente i bordi, permettendo di saldarli in modo pulito. Prima di chiudere l’uovo viene inserita la sorpresa, dalle classiche ovette fino a creazioni personalizzate.

Infine, il tocco decorativo: tra le tecniche più affascinanti c’è l’effetto veluto, ottenuto spruzzando cioccolato fuso con burro di cacao su una superficie fredda. Il risultato è una texture morbida e raffinata, che rende ogni uovo unico anche al tatto. Il timbro in cioccolato, applicato come marchio di laboratorio, completa l’opera, aggiungendo un dettaglio elegante e distintivo.

Dietro ogni creazione di Michel Paquier, non c’è solo dolcezza, ma un perfetto equilibrio tra tecnica, qualità delle materie prime e creatività, trasformando il cioccolato in una vera forma d’arte.

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