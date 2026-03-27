Genova, energia sostenibile al Centro del Riuso: si inaugura il nuovo impianto fotovoltaico a San Teodoro

Una giornata all’insegna della sostenibilità, del riuso e della partecipazione civica. Sabato 28 marzo, nel quartiere di San Teodoro a Genova, sarà inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico del Centro del Riuso e del Riparo Surpluse, in via Bologna 110r.

L’appuntamento è fissato per le ore 14:00 e rappresenta un passo importante nel percorso di promozione dell’economia circolare sul territorio. L’installazione dell’impianto segna infatti un ulteriore impegno verso modelli di consumo più responsabili e una maggiore attenzione all’impatto ambientale.

L’inaugurazione si inserisce all’interno di una più ampia “festa di primavera”, aperta a tutta la cittadinanza e organizzata in collaborazione con il CIV San Teodoro e l’associazione tRiciclo. Il programma è pensato per coinvolgere persone di tutte le età.

Alle 14:30 spazio a uno swap party dedicato a giocattoli, vestiti e accessori per l’infanzia, un’occasione per scambiare oggetti e promuovere il riuso in modo concreto e partecipato. Dalle 15:00, invece, protagonisti saranno i più piccoli con attività di truccabimbi e momenti di animazione.

Il Centro del Riuso si conferma così un punto di riferimento per la comunità genovese, non solo come luogo di recupero e valorizzazione dei beni, ma anche come spazio di incontro e sensibilizzazione sui temi ambientali.

All’evento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e del territorio, tra cui l’assessora alla tutela dei consumatori Tiziana Beghin, l’assessora all’ambiente e all’economia circolare Silvia Pericu, il presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi e il presidente di Assoutenti Liguria ODV Furio Truzzi.

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