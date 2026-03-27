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Mobilità in Val Bisagno: presentazione dello studio del Politecnico di Milano. Diretta su Telenord

di Redazione

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Mobilità in Val Bisagno: presentazione dello studio del Politecnico di Milano. Diretta su Telenord
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Sabato 28 marzo, alle ore 12, in sala giunta nuova di Palazzo Tursi Albini, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello studio del Politecnico di Milano, commissionato dal Comune di Genova, per la mobilità in Val Bisagno. Interverranno: la sindaca di Genova, Silvia Salis, il professore ordinario di pianificazione dei trasporti al Politecnico di Milano, Pierluigi Coppola.

Verranno presentate in primis le iniziative alternative allo Skymetro, progetto abbandonato dall'attuale amministrazione.

Telenord sarà in diretta, all'interno di LIGURIA LIVE, per aggiornare i telespettatori in tempo reale sulle possibili scelte delle Giunta su un tema così importante e sentito dalla popolazione.




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valbisagno politecnico salis

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