Uomo ferito all’addome nella notte a Sampierdarena, si indaga sul movente

Un uomo di circa 40 anni è stato ferito la notte scorsa in via Buozzi, nel quartiere di Sampierdarena. L’aggressione, compiuta con un’arma non ancora identificata, ha causato ferite all’addome che però non sembrano partcolarmente gravi. La vittima è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Modalità dell’aggressione – Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito con un oggetto appuntito o tagliente: si ipotizza l’uso di un coltello oppure di un coccio di bottiglia. L’aggressione si è verificata a tarda notte, in un tratto di via Buozzi.

Condizioni cliniche – Il quarantenne è stato trovato dai sanitari con lesioni all’addome. Il personale del 118, giunto sul posto, ha trasfrito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove è stato medicato.

Indagini in corso – Le cause dell’aggressione sono ancora da chiarire. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Al momento non sono stati resi noti dettagli sull’identità dell’aggressore né su eventuali testimoni oculari.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.