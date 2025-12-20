Maxi blitz nazionale della Polizia contro lo spaccio, arresti e sequestri anche a Genova

Un’operazione nazionale ad alto impatto investigativo contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa ha portato a centinaia di arresti, sequestri di sostanze e armi e a controlli mirati sui cannabis shop. A Genova il bilancio è di 9 arresti, 17 denunce e oltre 30 chili di droga sequestrata.

La Polizia di Stato, con l’impiego coordinato delle Squadre Mobili su tutto il territorio nazionale e sotto la regia del Servizio Centrale Operativo, ha concluso ieri una vasta attività repressiva finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso i cosiddetti cannabis shop, e dei reati collegati alla criminalità diffusa. Nel mirino anche episodi di violenza, porto illegale di armi, reati contro il patrimonio e dinamiche riconducibili ai cosiddetti “regolamenti di conti”.

Operazione nazionale – L’attività investigativa ha coinvolto anche i Reparti Prevenzione Crimine e numerosi uffici delle Questure. Complessivamente sono state identificate 95.164 persone sospette, di cui oltre 16.700 stranieri e più di 10.800 minorenni, soprattutto in aree di spaccio e di “mala-movida”. Per circa un migliaio di soggetti sono in corso valutazioni per l’adozione di misure amministrative di prevenzione.

Arresti e indagini – Il bilancio complessivo parla di 384 arresti, tra cui 166 cittadini stranieri e 6 minorenni, e di 655 persone indagate in stato di libertà. I reati contestati riguardano prevalentemente lo spaccio di droga, i delitti contro la persona e il patrimonio e il porto illegale di armi.

Sequestri – Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 chili di cannabinoidi e un chilo di eroina. Recuperate anche 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e oltre 300 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Sono state inoltre elevate 565 sanzioni amministrative, in gran parte per uso di sostanze stupefacenti e per la somministrazione illegale di bevande alcoliche.

Cannabis shop – Particolare attenzione è stata riservata all’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legge 48/2025, convertito nella legge 80/2025, relativo alla vendita di prodotti a base di canapa. I controlli hanno portato al sequestro di cinque cannabis shop in tre città, all’arresto di tre persone e alla denuncia di 141 titolari o gestori. In totale sono stati controllati 312 esercizi e sequestrati 296 chili di cannabinoidi che, dalle prime analisi, presenterebbero caratteristiche di sostanze stupefacenti.

Genova – Nel capoluogo ligure la Squadra Mobile ha concentrato i controlli nel centro storico, a Sampierdarena e nell’area dei giardini della Fiumara, con il supporto di unità cinofile antidroga. Sono state identificate oltre 250 persone, arrestate 9, denunciate 17 e comminate quattro sanzioni amministrative. Nei tre cannabis shop controllati, due a Genova e uno a Rapallo, sono stati sequestrati complessivamente oltre 30 chili di hashish e marijuana detenuti illegalmente. In un esercizio del centro storico è stato scoperto un laboratorio in allestimento per la produzione e il trattamento della cannabis.

Rapallo e altri arresti – A Rapallo gli agenti hanno sequestrato 1.800 confezioni prive di indicazioni sul lotto, infiorescenze e quasi tre chili di panetti. Nel corso dei servizi sono stati inoltre rintracciati soggetti destinatari di ordinanze di custodia cautelare. A dicembre è stato arrestato un diciottenne genovese per una rapina nei vicoli del centro storico. In un’operazione distinta, infine, la Squadra Mobile ha arrestato un 31enne albanese nei pressi del casello di Genova Ovest, sequestrando quasi 13 chili di cocaina nascosti in un vano ricavato sotto i sedili dell’auto.

