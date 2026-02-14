Genova, paurosa carambola in piazza Palermo: sei feriti

Incidente stradale in piazza Palermo, allo sbocco della galleria Mameli. Per cause in via di accertamento, quattro auto, tra cui un taxi, e uno scooter, si sono scontrati nei pressi della sede della pubblica assistenza. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute due ambulanze, che hanno trasportato all'ospedale sei feriti, le cui condizioni non destano preoccupazioni. Ingenti i danni ai veicoli. La Polizia Locale è impegnata per ricostruire la dinamica.

