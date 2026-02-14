Bimba Bordighera: sopralluogo nell'abitazione del compagno della mamma

E' previsto per lunedì 16 febbraio il sopralluogo dei carabinieri del Reparto investigazioni speciali nell'abitazione di Emanuel I., 42 anni, indagato a piede libero per l'omicidio preterintenzionale della figlia di due anni della compagna, Emanuela A. L'abitazione si trova a Perinaldo, nell'imperiese, una quindicina di chilometri dall'abitazione della donna.

Secondo gli inquirenti, infatti, la bambina è morta proprio a casa dell'uomo e non nell'abitazione della madre: nel decreto di sequestro della casa di Perinaldo infatti gli inquirenti scrivono che la piccola "decedeva il 9 febbraio per cause di natura traumatica tra la mezzanotte e le 2 del mattino" e che in tale orario si trovava assieme alla madre nell'abitazione di Emanuel I. che invece, "sentito nella quasi immediatezza dei fatti, ha negato di aver passato la notte con l'indagata e le sue figlie".

Lunedì sarà anche il giorno in cui verrà eseguita l'autopsia sul corpo della bambina. Il medico legale, oltre a confermare l'ora della morte rispetto al momento in cui sono intervenuti i medici inviati dal 118, dovrà accertare la natura dei lividi rinvenuti sul cadavere e quale sia stata la causa del decesso.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.