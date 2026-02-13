Genova: assolto il console Culmv Benvenuti dall'accusa di occupazione abusiva di area portuale

Antonio Benvenuti (nella foto), console della Compagnia unica lavoratori merci varie (Culmv) del porto di Genova, è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di occupazione abusiva di area portuale. Assolte anche altre tre persone coinvolte nel procedimento, difese rispettivamente dagli avvocati Andrea Vernazza, Pietro Bogliolo e Gennaro Velle.

L’accusa contestava loro l’occupazione abusiva di 1.250 metri quadrati del demanio marittimo all’interno dell’area portuale, in prossimità di viale Africa, nota come “stazione fuori muro ex parcheggio della Guardia di Finanza”. Secondo le indagini coordinate dalla pm Eugenia Menichetti, l’area sarebbe stata utilizzata come parcheggio per camion e autoveicoli in attesa di imbarco verso Paesi africani. In particolare, Benvenuti avrebbe consentito a una società di trasporti di parcheggiare 24 mezzi nei giorni precedenti all’imbarco, con l’ausilio dei mezzi della Culmv.

Le difese hanno contestato le accuse, riuscendo a convincere il giudice Lorenzo Magnani, che ha emesso l’assoluzione.

