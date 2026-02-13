Genova, Portavoce CasaPound: "Sala negata, soliti metodi mafiosi dell'antifascismo". Individuata nuova soluzione

"La proprietaria dell'albergo di Genova ha subito pressioni da parte di un rappresentante di un Municipio. Si tratta dei soliti metodi mafiosi tipici dell'antifascismo, vere e proprie intimidazioni". E' quanto afferma il portavoce di CasaPound, Luca Marsella, in riferimento alla decisione dell'hotel Rex che ha negato la sala convegni al comitato per la Remigrazione, di cui fanno parte CasaPound, Veneto fronte skinhead, Brescia ai bresciani, Rete dei patrioti, per la presentazione di una legge anti immigrati.

"Quanto sta avvenendo è inaccettabile - aggiunge Marsella - Noi oggi saremo comunque a Genova perché è un nostro diritto parlare della iniziativa legislativa. Se ci verranno negate altre sale o luoghi per discuterne siamo pronti ad effettuare una conferenza stampa in piazza".

Nel frattempo è stata individuata una nuova sala, presso il Tower Genova Airport. "Se dovesse saltare anche questo appuntamento - spiega Luca Marsella, portavoce di CasaPound -, daremo più tardi informazioni su una conferenza stampa".

