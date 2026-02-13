Genova, studente investito in corso Galilei. La conducente si allontana senza allertare i soccorsi

Un ragazzino di 13 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada per recarsi a scuola. Il fatto è accaduto attorno alle 8 in corso Galilei, nel quartiere di Marassi.

Stando a quanto riferito, la conducente del veicolo, dopo essersi sincerata delle condizioni del giovane, si è allontanata senza allertare i soccorsi né tantomeno attenderli sul posto.

Assistito nei primi minuti dal personale scolastico, il paziente è stato spinalizzato e condotto in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Gaslini con dolore all'altezza di un femore e sospetto trauma lombare.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire la vicenda e avviare gli accertamenti per risalire all'auto allontanatasi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.