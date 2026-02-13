Incidente stradale a Genova: scontro tra auto in via Armando Diaz

Incidente tra auto in serata a Genova davanti alla Questura nell’incrocio con via Diaz.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con Polizia di Stato e Polizia Locale, della nuova Volontari San Fruttuoso e una dell'OV Squadra Emergenze.

I feriti sono stati trattati sul posto è poi trasportati al San Martino. Uno di loro in codice verde.

