Incidente stradale a Genova: scontro tra auto in via Armando Diaz

di Anna Li Vigni

Poco dopo le 21, probabilmente a causa del fondo stradale bagnato, i due veicoli sono entrati in contatto

Incidente tra auto in serata a Genova davanti alla Questura nell’incrocio con via Diaz.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con Polizia di Stato e Polizia Locale,  della nuova Volontari San Fruttuoso e una dell'OV Squadra Emergenze.

I feriti sono stati trattati sul posto è poi trasportati al San Martino. Uno di loro in codice verde. 

