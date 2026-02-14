Genova, arresto cardiaco in un bar. Massaggio cardiaco di un passante gli salva la vita

Una tranquilla serata nel cuore di Genova, in via di Porta Soprana, si è trasformata in un momento di grande ansia quando un uomo di 66 anni ha improvvisamente perso conoscenza all’interno di un bar, vittima di un arresto cardiaco. L’allarme è stato lanciato quando alcuni clienti presenti hanno visto l’uomo accasciarsi e hanno immediatamente chiesto aiuto al 112.

Sul posto è intervenuta in breve tempo un’ambulanza in codice giallo del distaccamento di Carignano della Croce Bianca Genovese, mentre un passante — colto dal senso di responsabilità — aveva già iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare con compressioni toraciche nel tentativo di mantenere in vita il 66enne. L’azione tempestiva di questa persona si è rivelata fondamentale per mantenere i segni vitali fino all’arrivo dei soccorritori.

Quando il personale sanitario ha raggiunto l’uomo, la situazione si è rivelata più critica del previsto: l’arresto cardiaco aveva reso necessarie manovre rianimatorie avanzate. I sanitari hanno immediatamente proseguito il massaggio cardiaco, servendosi anche di un defibrillatore semiautomatico esterno, strumento che ha consentito in un primo momento di ripristinare il battito cardiaco.

Poco dopo è sopraggiunta anche un’automedica, che ha preso in carico il paziente. Vista la gravità del quadro clinico, le manovre di rianimazione sono continuate per circa 30 minuti complessivi, fino a quando l’uomo non è stato stabilizzato e reso trasportabile.

Una volta stabilizzato, il 66enne genovese è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove è stato preso in cura dal personale medico per ulteriori accertamenti e terapie specialistiche. Secondo i primi riscontri, la prontezza dei soccorsi — e in particolare l’intervento del passante che ha avviato per primo il massaggio — ha giocato un ruolo decisivo nel mantenere in vita l’uomo prima dell’arrivo delle squadre di emergenza.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.