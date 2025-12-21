Neonata trasportata d’urgenza da Alghero a Genova con volo militare

Un volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare ha portato una neonata di 2 giorni dall’ospedale di Sassari all’Istituto Gaslini di Genova. La piccola, in pericolo di vita, è stata trasferita su un Gulfstream G650 del 31° Stormo, equipaggiato con culla termica e monitoraggio medico costante.





La missione, coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea su richiesta della Prefettura di Sassari, ha visto il decollo da Ciampino verso Alghero, dove la neonata è stata imbarcata, per poi proseguire verso Genova. All’arrivo, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per le cure specialistiche necessarie.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.