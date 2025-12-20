Rogo di Ronco Scriva, attivato il Nucleo Investigativo Antincendi per chiarire le cause

L’attivazione del Nucleo Investigativo Antincendi dei vigili del fuoco di Genova punta a chiarire le cause del grave incendio scoppiato a Ronco Scrivia, in via Cambiaggio, che ha provocato la morte di un uomo di 76 anni e il ferimento di altre quattro persone. L’indagine tecnica è stata avviata nella giornata di venerdì 19 dicembre, all’indomani del rogo.

Indagini tecniche – Il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) opera con metodologie e strumenti scientifici per ricostruire l’origine e la dinamica degli incendi. L’obiettivo è fornire elementi utili alla magistratura e fare piena luce sugli eventi che hanno portato al decesso di Giancarlo Rossi, morto per intossicazione da fumo.

L’incendio – Il rogo è divampato nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, poco dopo le 15, all’interno di un garage situato in via Cambiaggio. Secondo una prima ricostruzione, una vettura ibrida parcheggiata nel box ha preso fuoco, sprigionando in breve tempo una grande quantità di fumo denso.

Le conseguenze – Il rapido sviluppo delle fiamme ha saturato di fumi le cantine e i locali della palazzina sovrastante. Oltre alla vittima, quattro persone sono rimaste ferite e hanno necessitato di cure mediche. Le condizioni degli intossicati non risultano gravi.

I soccorsi – Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. In supporto hanno operato anche i sanitari del 118. Per precauzione è stata disposta l’evacuazione temporanea degli abitanti dello stabile, rientrati nelle abitazioni al termine delle operazioni.

Accertamenti in corso – Gli specialisti del NIA stanno ora analizzando i rilievi effettuati sul luogo dell’incendio per individuare le cause esatte del rogo e verificare eventuali responsabilità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.