Genova, furto e minacce al supermercato: arrestato 38enne su cui pendeva ordine di carcerazione

Intervento della Polizia di Stato in un supermercato del centro di Genova, dove un uomo ha creato tensione dopo aver consumato merce senza pagarla. Alla richiesta di saldare il conto, avrebbe reagito minacciando un dipendente.





Gli agenti, arrivati sul posto, hanno identificato il responsabile: un 38enne di origine marocchina, senza fissa dimora e con numerosi precedenti. Dai controlli è emerso che sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova per l’aggravamento di una misura cautelare.





Il soggetto è stato arrestato e denunciato per tentata rapina impropria, quindi accompagnato nel carcere di Marassi.

