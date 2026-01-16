Università di Genova: al via il corso per progettare la smart city

Riparte all’Università di Genova il corso di perfezionamento dedicato alla progettazione della smart city, giunto quest’anno alla quinta edizione. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Economia, in collaborazione con l’Associazione Genova Smart City.

Il 27 febbraio a Palazzo Tursi, nel Salone di Rappresentanza, sarà presentata al pubblico la raccolta dei progetti realizzati dagli allievi del corso.

"L’ottimo riscontro di iscrizioni, ben 23 quest’anno contro un numero minimo di 8, è motivo di grande soddisfazione – commenta l’assessora comunale all’Urbanistica e alla Smart City Francesca Coppola –. Il corso è multidisciplinare e coinvolge studenti, liberi professionisti e tecnici della pubblica amministrazione, creando un mix generazionale capace di arricchire tutti i partecipanti e stimolare nuove idee sulla smart city del futuro".

All’inaugurazione, patrocinata anche dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova, hanno partecipato la coordinatrice scientifica Renata Paola Dameri, delegata del Rettore alla Smart City, e i rappresentanti dell’Associazione Genova Smart City, Nicola Canessa e Federica Alcozer.

"I progetti realizzati dagli allievi saranno presentati in un evento aperto al pubblico – aggiunge Coppola –. I risultati dei project work offriranno spunti concreti per comprendere le proposte di cittadini e professionisti e per sviluppare una città sempre più intelligente".

Il corso si articola in sei moduli coordinati da docenti UniGe e affronta tematiche di governance, pianificazione e innovazione, con applicazioni pratiche in diversi ambiti urbani, dalla mobilità all’ambiente, dalla cultura alla coesione sociale.

