Crollo via Napoli, la procura indaga per frana colposa

La procura indaga per frana colposa dopo il crollo di un muraglione in via Napoli, nel quartiere Lagaccio.

I vigili del fuoco hanno trasmesso la prima informativa e ora il procuratore aggiunto Federico Manotti, che coordina il gruppo Ambiente, assegnerà il fascicolo a uno dei pm specializzati.

Secondo quanto ricostruito dai vigili, intervenuti subito, il crollo sarebbe stato causato dalle forte piogge che in quei giorni si stavano abbattendo sulla città.

Inoltre, è emerso che era stato nominato un ingegnere per fare dei lavori di messa in sicurezza. Con ogni probabilità sarà sentito proprio per capire se il crollo fosse prevedile o meno.

Dopo il crollo erano state sfollate 52 persone, che sono ancora fuori casa, ed erano stati organizzati con i vigili del fuoco gli ingressi veloci per recuperare vestiti e medicine. Era stata decisa anche la chiusura del parco giochi sottostante. A breve verrà trasmessa anche la relazione sul crollo del muraglione in passo Barsanti, nel quartiere Castelletto, che ha ostruito il vecchio rifugio antiaereo usato come parcheggio.

