Crollo via Napoli, la procura indaga per frana colposa

La procura indaga per frana colposa dopo il crollo di un muraglione in via Napoli, nel quartiere Lagaccio.
I vigili del fuoco hanno trasmesso la prima informativa e ora il procuratore aggiunto Federico Manotti, che coordina il gruppo Ambiente, assegnerà il fascicolo a uno dei pm specializzati.
Secondo quanto ricostruito dai vigili, intervenuti subito, il crollo sarebbe stato causato dalle forte piogge che in quei giorni si stavano abbattendo sulla città.
Dopo il crollo erano state sfollate 52 persone, che sono ancora fuori casa, ed erano stati organizzati con i vigili del fuoco gli ingressi veloci per recuperare vestiti e medicine. Era stata decisa anche la chiusura del parco giochi sottostante. A breve verrà trasmessa anche la relazione sul crollo del muraglione in passo Barsanti, nel quartiere Castelletto, che ha ostruito il vecchio rifugio antiaereo usato come parcheggio.