Genova, violenza economica sotto la lente del municipio Bassa Valbisagno

di Claudio Baffico

Presso la Sala del Consiglio del municipio Bassa Valbisagno, si è riunita la Commissione Municipale I per l’approfondimento del fenomeno della violenza economica. Alla seduta hanno preso parte l’Assessora alle Pari Opportunità e Politiche di genere del Comune di Genova, Rita Bruzzone, nonché i rappresentanti del Centro Antiviolenza Mascherona, del Centro per Non Subire Violenza e dell’ATS 46 Municipio Bassa Valbisagno.
"Nel corso dei lavori è emersa la particolare complessità di tale tipo di violenza. Si tratta di  una forma spesso poco visibile ma capace di compromettere in modo significativo la libertà e l’autodeterminazione delle donne. È fondamentale rafforzare il coordinamento tra i soggetti istituzionali e le realtà territoriali, affinché si sviluppi un’azione condivisa, basata su studio, consapevolezza e responsabilità, al fine di garantire prevenzione e tutela effettiva", ha dichiarato il Presidente della Commissione I Barbara Lagomarsino

