Genova, riapre l’ascensore di Quezzi mercoledì 4 marzo dopo la revisione decennale

Dopo mesi di stop per manutenzione straordinaria e revisione generale obbligatoria, da mercoledì 4 marzo torna in funzione l’ascensore di Quezzi, ripristinando il collegamento tra via Pinetti e via Fontanarossa.

Intervento – L’impianto era fermo dallo scorso giugno per consentire una revisione completa, prevista dalla normativa ogni dieci anni di esercizio. Le operazioni hanno riguardato controlli approfonditi sulle parti in movimento e sulle componenti a terra, con verifiche tecniche su sicurezza e funzionamento complessivo.

Ritardi – Durante i lavori sono emerse esigenze tecnico-amministrative segnalate dalla ditta incaricata, che hanno comportato una prima modifica del cronoprogramma. In seguito si è reso necessario sostituire l’azienda esecutrice, determinando un ulteriore aggiornamento dei tempi di consegna.

Lavorazioni – Con il nuovo fornitore, AMT Genova ha intensificato le attività per recuperare il ritardo accumulato. Tra gli interventi principali figurano la sostituzione delle sette funi di trazione e della puleggia motrice, oltre alla verifica degli impianti elettrici e all’installazione di nuovi contatti di sicurezza.

Collaudi – La revisione si è conclusa nei giorni scorsi con le prove tecniche e i collaudi ministeriali. L’esito positivo delle verifiche ha consentito il via libera definitivo alla riapertura al pubblico.

L’ascensore rappresenta un collegamento strategico per il quartiere collinare, facilitando gli spostamenti tra le due vie e migliorando l’accessibilità per residenti e utenti del trasporto pubblico.

