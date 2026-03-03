Tragedia ad Avegno: ciclista travolto e ucciso da un camion sulla provinciale 33

Un ciclista di 44 anni è morto in un incidente stradale frontale con un camion poco dopo mezzogiorno lungo la strada provinciale 333 nel Comune di Recco nel levante di Genova vicino al confine con il Comune di Avegno. L'impatto, avvenuto in discesa, è stato violento e per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante l'immediato intervento dei sanitari del 118 e dei volontari della croce verde di Camogli (Genova), che hanno potuto solo costatare il decesso. Per i rilievi del caso sono intervenuti i vigili urbani di Recco (Genova) che hanno provveduto anche a deviare il traffico diretto in val Fontanabuona verso Sori.



Dal primo gennaio sono 30 i ciclisti morti sulle strade italiane, 27 uomini e tre donne, con dodici utenti 'over 65'. Il bilancio aggiornato è stato reso noto dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Due finora i casi di pirateria, contro un totale di 24 nel 2025 su 222 decessi, l'11% del totale. Gennaio ha chiuso con 11 decessi, 18 quelli registrati a febbraio, già uno a marzo.



Per quanto riguarda le regioni, in testa c'è la Lombardia con 9 morti, seguono il Veneto con 5 e il Piemonte con quattro. L'Osservatorio Asaps-Sapidata considera anche i decessi, di cui si è appresa la notizia, avvenuti oltre i 30 giorni dal sinistro, "perché - spiega l'associazione - sono sempre e comunque vittime della strada e dei comportamenti umani".

