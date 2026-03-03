“Epstein files”, due lituani residenti a Bordighera citati nei documenti: lei avrebbe rinunciato a un’eredità da 3 milioni

Due cittadini lituani che vivono da tempo a Bordighera, in provincia di Imperia, compaiono nei cosiddetti “Epstein files”, la documentazione legata al finanziere statunitense Jeffrey Epstein. La notizia è stata riportata dai media lituani LRT e Delfi.

Si tratta di un uomo, organizzatore di eventi, e di una donna, danzatrice. Entrambi risiedono stabilmente in Italia insieme ai figli e, allo stato attuale, non risultano indagati nell’ambito delle vicende connesse a Epstein.

In Lituania l’inchiesta è seguita dalla polizia della contea di Panevežys sotto il coordinamento della Procura distrettuale. Le autorità stanno analizzando i documenti per valutare eventuali profili giuridici, anche in collaborazione con partner internazionali.

Secondo quanto riportato dall’emittente TV3.lt, la donna avrebbe ricevuto in passato un sostegno economico da parte di Epstein per i suoi studi artistici. Nei documenti emergerebbero anche parole di ringraziamento della danzatrice, che avrebbe riconosciuto come quell’aiuto le avesse “cambiato la vita”.

Il testamento del finanziere indicherebbe inoltre la donna tra i beneficiari di un’eredità da 3 milioni di dollari. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla famiglia, la somma sarebbe stata inattesa e formalmente rifiutata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.