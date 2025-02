Unione Europea, 422 milioni di euro per potenziare il trasporto green

La Commissione Europea ha stanziato 422 milioni di euro per sostenere 39 progetti innovativi volti a sviluppare le infrastrutture per i carburanti alternativi nei Paesi membri. Il finanziamento, erogato attraverso l'Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), punta a incentivare soluzioni di mobilità pulita e a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti.

Obiettivi - I fondi verranno utilizzati per installare stazioni di ricarica elettrica pubbliche, comprese colonnine ad alta potenza per veicoli pesanti e leggeri, sviluppare infrastrutture per il rifornimento di idrogeno e realizzare impianti di alimentazione elettrica a terra nei porti. Inoltre, parte del finanziamento sarà destinata all'elettrificazione degli aeroporti e alla creazione di infrastrutture per carburanti alternativi come ammoniaca e metanolo nel settore marittimo.

Modalità di finanziamento - L'AFIF opera attraverso un bando a rotazione continua, garantendo finanziamenti regolari a progetti innovativi. L'ultima call, avviata il 29 febbraio 2024, ha appena concluso la prima fase di valutazione. Il prossimo termine per la presentazione delle proposte è fissato per l'11 giugno 2025, con ulteriori 578 milioni di euro ancora disponibili.

Dichiarazioni - "Questi 39 progetti accelereranno lo sviluppo di infrastrutture essenziali per la ricarica e il rifornimento, supportando la crescita dei veicoli a zero emissioni", ha dichiarato il Commissario ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas. "Nel complesso, verranno aggiunti quasi 5.000 nuovi punti di ricarica, inclusi 626 megawatt charger, facilitando la transizione verso il trasporto a zero emissioni e contribuendo a un ambiente più pulito".

Prossimi passi - Dopo l'approvazione da parte degli Stati membri dell'UE il 4 febbraio, la Commissione adotterà formalmente la decisione di finanziamento nei prossimi mesi. Nel frattempo, l'Agenzia esecutiva europea per il clima, le infrastrutture e l'ambiente (CINEA) ha già avviato la preparazione degli accordi di sovvenzione con i beneficiari dei progetti selezionati.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.