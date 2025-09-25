UniGe occupata: lucchetti alle porte delle aule e ritratti-bersaglio. Piciocchi: "Basta violenza e ambiguità, istituzioni condannino"

Sale la tensione all’interno dell’Università di Genova, dove da oltre due settimane continuano le occupazioni studentesche nei cortili della sede centrale di Via Balbi 5, in segno di protesta contro il coinvolgimento dell’Ateneo in progetti e collaborazioni con istituzioni israeliane. Alcune aule sono state chiuse con lucchetti, impedendo così il normale svolgimento delle lezioni. Sono stati inoltre affissi ritratti-bersaglio con volti di personaggi istituzionali, dalla Meloni alla Bernini allo stesso rettore Delfino, destinatario di striscioni e scritte e, secondo fonti universitarie, di pesanti attacchi personali.

A prendere posizione è stato l'ex vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, che ha denunciato pubblicamente l'accaduto: "Mi arrivano questa mattina immagini inquietanti del Rettore dell'Università di Genova fatto bersaglio da soggetti che da oltre due settimane occupano i cortili del Palazzo di Via Balbi 5. Hanno anche chiuso con lucchetti le porte delle aule, impedendo lo svolgimento delle lezioni. Sono atti violenti che nulla hanno a che spartire con l'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero.” Piciocchi ha inoltre rivolto un appello alle istituzioni cittadine affinché prendano una posizione chiara: “Auspico che si levino alte le voci democratiche della città, a iniziare dai vertici delle istituzioni locali, per condannare queste modalità.”

