UniGe, nuovo rettore: sarà sfida tra Michele Piana e Antonio Uccelli, secondo turno il 18 e 19 giugno
di R.S.
1 min, 55 sec
Qualora nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà con il ballottaggio tra i due più votati, in programma il 2 e 3 luglio
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