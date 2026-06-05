UniGe, nuovo rettore: sarà sfida tra Michele Piana e Antonio Uccelli, secondo turno il 18 e 19 giugno

Si chiude senza un vincitore al primo turno la corsa per la successione alla guida dell’Università di Genova. A contendersi il rettorato nella seconda votazione saranno Michele Piana e Antonio Uccelli, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle elezioni svoltesi il 4 e 5 giugno.

A guidare la classifica è stato Michele Piana, professore ordinario di Analisi Numerica e direttore tecnico del progetto di medicina digitale del Ministero della Salute, che ha raccolto 635,72 voti. Alle sue spalle Antonio Uccelli, professore ordinario di Neurologia ed ex direttore scientifico dell’Ospedale San Martino, con 553,58 voti.

Più distanziata Emanuela Sasso, professoressa ordinaria di Probabilità e Statistica Matematica e attuale prorettrice alla Programmazione, che ha ottenuto 372,46 voti, mentre Nicoletta Dacrema, prorettrice vicaria uscente e docente ordinaria di Letteratura tedesca, si è fermata a 172,30 voti. Le schede bianche sono state 34,39.

I risultati presentano valori decimali perché il voto del personale tecnico-amministrativo viene ponderato secondo quanto previsto dal regolamento elettorale dell’Ateneo.

La partita resta dunque aperta. Il secondo turno è stato fissato per il 18 e 19 giugno. Qualora nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà con il ballottaggio tra i due più votati, in programma il 2 e 3 luglio.

La consultazione ha fatto registrare una partecipazione particolarmente elevata. Hanno votato 2.463 elettori su 2.835 aventi diritto, pari all'86,88%, un dato che rappresenta un'affluenza record per l'Ateneo genovese. Per la validità della prima votazione sarebbero stati sufficienti 1.418 votanti.

L'elettorato attivo era composto da 1.420 docenti, 1.210 membri del personale tecnico-amministrativo, dirigenti e collaboratori linguistici, oltre a 205 rappresentanti degli studenti negli organi accademici.

Il nuovo rettore, o la prima rettrice nella storia dell’Università di Genova, sarà chiamato ad affrontare alcune delle principali sfide che attendono l’Ateneo nei prossimi anni: dall’emergenza degli alloggi per gli studenti fuori sede allo sviluppo del progetto Erzelli, passando per il potenziamento dei servizi universitari, il sostegno alla ricerca e la capacità di trattenere sul territorio giovani laureati e ricercatori.

Con oltre 33.600 iscritti, di cui l’11% proveniente dall’estero e il 17% da altre regioni italiane, l’Università di Genova si prepara così a scegliere la propria guida per i prossimi anni in una sfida che vede ora protagonisti Michele Piana e Antonio Uccelli.