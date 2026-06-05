Politica

UniGe, nuovo rettore: sarà sfida tra Michele Piana e Antonio Uccelli, secondo turno il 18 e 19 giugno

di R.S.

1 min, 55 sec

Qualora nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza richiesta, si procederà con il ballottaggio tra i due più votati, in programma il 2 e 3 luglio

UniGe, nuovo rettore: sarà sfida tra Michele Piana e Antonio Uccelli, secondo turno il 18 e 19 giugno
2306 - Vitamed Genova

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

18 - SettimoLink