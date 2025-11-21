Ungheria: svelata la prima carrozzeria verniciata InterCity per GYSEV

La prima carrozzeria verniciata per la flotta di treni InterCity FLIRT di GYSEV è stata completata presso lo stabilimento Stadler di Szolnok, in Ungheria. La cerimonia è stata presentata alla presenza di János Lázár, Ministro dell’Edilizia e dei Trasporti, e Peter Spuhler, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Stadler. Le carrozze degli undici nuovi treni InterCity FLIRT a doppia corrente ordinati da GYSEV vengono prodotte da esperti ungheresi a Szolnok. Si tratta di una pietra miliare nella storia dello stabilimento, che da molti anni non produceva carrozze in Ungheria per l’Ungheria. I veicoli entreranno in servizio sulle tratte Sopron-Budapest e Szombathely-Budapest a partire dalla fine del 2027, mentre l’intera flotta sarà pronta entro l’inizio del 2028. I veicoli a doppia corrente, composti da cinque carrozze, potranno operare non solo in Ungheria, ma anche in Austria.

“È un grande onore per lo stabilimento di Szolnok poter produrre carrozzerie per il mercato ungherese dopo così tanto tempo, aprendo un nuovo capitolo nel trasporto ferroviario. Con la consegna della nuova flotta di treni GYSEV, il numero di veicoli prodotti da Stadler in Ungheria supererà i 200. Possiamo già affermare che un passeggero su due viaggia sui nostri treni, che hanno una disponibilità media del 96%”, ha sottolineato il Dott. Róbert Homolya, Presidente di Stadler Trains Hungary Zrt.

Lo stabilimento Stadler di Szolnok ha festeggiato il suo 15° anniversario nel gennaio 2025. Negli ultimi quindici anni, Stadler ha trasformato il suo sito di Szolnok nel più grande stabilimento di produzione di carrozzerie dell’Europa centrale e orientale attraverso continui investimenti, sviluppo e creazione di nuovi posti di lavoro. Ad oggi, lo stabilimento ha prodotto oltre 6.000 carrozze per le reti ferroviarie di 14 paesi.

I veicoli FLIRT InterCity a basso consumo energetico, in grado di raggiungere velocità fino a 160 km/h, offriranno un’esperienza di viaggio moderna con sedili di 1a e 2a classe, scomparti passeggeri climatizzati, un moderno sistema di informazione per i passeggeri e sedili dotati di Wi-Fi e porte USB-C. La flessibilità è garantita da una disposizione che offre più posti a sedere in inverno e spazio per un massimo di 18 biciclette in estate. Il design finale, creato grazie alla collaborazione tra GYSEV, Stadler e l’Innova Design Team, combina gli iconici colori verde e giallo della compagnia ferroviaria con moderne tonalità argento e uno stile elegante.

“La carrozzeria appena svelata è il primo risultato di uno sviluppo che costituirà la pietra angolare del futuro trasporto InterCity. I passeggeri di GYSEV potranno viaggiare tra Budapest e le città dell’Ungheria occidentale a bordo di veicoli eleganti, confortevoli ed ecologici”, ha affermato Szilárd Kövesdi, CEO di GYSEV Zrt.

