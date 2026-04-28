Una nuova rete intelligente per aeroporti e compagnie aeree: meno complessità, più efficienza

Aeroporti e compagnie aeree possono oggi gestire attività fondamentali su infrastrutture di rete progettate su misura, senza doversi occupare direttamente della complessità e dei costi della connettività. SITA, azienda globale specializzata in tecnologie per il trasporto aereo, ha introdotto SITA Campus Network, una soluzione innovativa sviluppata su tecnologia HPE Aruba Networking, pensata per ambienti complessi come quelli aeroportuali.

Gestire reti distribuite tra più sedi, dispositivi e fornitori è spesso difficile e oneroso. In presenza di sistemi frammentati, le prestazioni possono diminuire e i problemi tendono a propagarsi rapidamente. La nuova soluzione di SITA elimina queste criticità offrendo una rete completamente gestita, sia per infrastrutture cablate che wireless.

Basata su tecnologie HPE, utilizzate a livello enterprise per la gestione di reti su larga scala, la piattaforma combina una connettività affidabile con un controllo centralizzato tramite cloud. Questo consente di garantire prestazioni costanti e stabili in interi campus aeroportuali e grandi hub di trasporto.

Un elemento distintivo è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, che migliora la visibilità sull’intera rete, consente di individuare più rapidamente eventuali problemi e automatizza i processi di diagnosi, riducendo i tempi di inattività. Inoltre, la gestione centralizzata permette di monitorare e controllare dispositivi e infrastrutture sia in loco sia da remoto.

Secondo Martin Smillie, Senior Vice President di SITA, l’integrazione di sistemi eterogenei negli aeroporti diventa sempre più complessa con l’aumento dell’interconnessione operativa. Allo stesso tempo crescono le aspettative in termini di prestazioni, sicurezza e resilienza. La nuova soluzione punta proprio a semplificare questo scenario, offrendo una rete progettata, gestita e ottimizzata continuamente, così che i clienti possano concentrarsi sulle operazioni.

La piattaforma è progettata per ambienti ad alta densità come terminal, hangar e centri operativi, ed è in grado di supportare un elevato numero di utenti e dispositivi senza perdita di performance, anche nei momenti di massimo traffico.

Integrata nei servizi gestiti di SITA, la soluzione offre una gestione centralizzata mantenendo al tempo stesso la libertà di utilizzare tecnologie e fornitori diversi. Questo riduce la necessità di interventi in loco, di apparecchiature di backup e di formazione continua, permettendo ai team IT di dedicarsi ad attività più strategiche. Inoltre, la rete può essere facilmente collegata alla rete globale di SITA, che connette oltre 600 aeroporti nel mondo, offrendo una copertura completa dal livello locale a quello internazionale.

Sujai Hajela di HPE sottolinea come aeroporti e compagnie aeree debbano gestire migliaia di utenti e sistemi critici, dove anche un piccolo problema di rete può causare ritardi significativi. La soluzione sviluppata con SITA è progettata per essere autonoma, sicura e basata su AI, capace di identificare e risolvere anomalie in tempo reale, spesso prima che abbiano un impatto operativo.

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