Quality Award Italy 2025: a Volandia premiata l’eccellenza del cargo aereo italiano

Martedì 21 aprile, nella cornice di Volandia, si è tenuta la cerimonia dei Quality Award Italy 2025, appuntamento annuale promosso da ANAMA, federata a Fedespedi. L’evento, inserito nel programma del Convegno Osservatorio Cargo, è stato realizzato con il supporto principale di SEA – Milan Airports.

La manifestazione rappresenta un momento di rilievo per il comparto del trasporto aereo merci, con l’obiettivo di premiare compagnie aeree, General Sales Agent e operatori di handling che si sono distinti per l’elevato livello dei servizi offerti nell’ultimo anno. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi protagonisti della filiera cargo, a conferma dell’importanza dell’iniziativa nel panorama nazionale.

Nel suo intervento, il presidente di ANAMA, Alessandro Albertini, ha sottolineato come i riconoscimenti rappresentino un tributo alla qualità, alla competenza e alla capacità di adattamento dimostrate dal settore in un contesto globale complesso. Albertini ha inoltre evidenziato il valore simbolico di questa edizione, coincidente con la conclusione del suo mandato, rimarcando la coesione della community e il ruolo strategico del cargo aereo per la competitività del Paese. Il sostegno di SEA – Aeroporti di Milano, ha aggiunto, testimonia una visione condivisa sulle prospettive future del comparto, mentre ANAMA continuerà a svolgere una funzione di riferimento per imprese e istituzioni.

Nel corso della serata è stato dedicato spazio anche alla solidarietà, con un focus sulle attività della Fondazione Maria Letizia Verga, rappresentata dalla vicepresidente Mariapaola Verga. Da anni l’associazione è impegnata nel miglioramento della qualità della vita dei giovani pazienti affetti da patologie emato-oncologiche, un impegno che ANAMA sostiene dal 2007 attraverso iniziative benefiche e donazioni.

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