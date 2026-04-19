Aeroporto di Genova, Paroli: "In corso due diligence per definire il valore dell'azienda"

Record storico di passeggeri transitati nel 2025 per l'aeroporto di Genova: 1,57 milioni, che rappresentano il miglior risultato di sempre. La società che gestisce il "Cristoforo Colombo", controllata al 60% dal’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona e partecipata, per il restante 40%, dalla Camera di commercio di Genova, punta al rilancio dello scalo attraverso un progetto di ammodernamento dell’aerostazione per complessivi 27,6 milioni di euro: l'anno scorso c'è già stata l’inaugurazione della nuova ala Est (un intervento del valore di circa 15 milioni), mentre il restante piano di restyling, del valore di 12,6 milioni (già tutti finanziati), punta a ridisegnarne interamente l'aspetto.

"Rispetto alla privatizzazione dell’aeroporto di Genova - ha detto Matteo Paroli, presidente dell’Adsp - stiamo completando la due diligence, per definire, in modo puntuale, il valore dell’azienda, così da poter valutare i prossimi passaggi in piena sintonia con la Camera di commercio, con cui il confronto è costante e condiviso. Si tratta di un asset strategico che vogliamo valorizzare al meglio. L’obiettivo è arrivare a una valutazione aggiornata dell’asset societario insieme alla Cciaa. Stiamo, inoltre, valutando l’ipotesi di un bando che possa prevedere la cessione di una quota e, allo stesso tempo, favorire l’ingresso di partner privati e pubblici (si intende Comune di Genova e Regione Liguria, ndr) in un percorso di rilancio, basato su un piano serio e concreto di investimenti, capace di sostenere le prospettive di crescita del nostro aeroporto. Come più volte sottolineato, si tratta di uno scalo che va ben oltre il ruolo di un city airport, avendo tutte le potenzialità per poter servire una ampia area di territorio".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.