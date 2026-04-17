Ansaldo Energia conferma coinvolgimento nel progetto di reindustrializzazione del sito di Gioia del Colle

GENOVA - Ansaldo Energia conferma il proprio coinvolgimento nel progetto di reindustrializzazione del sito industriale di Gioia del Colle, promosso e coordinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’obiettivo di garantire una prospettiva industriale solida e di lungo periodo a un’area strategica per il sistema produttivo nazionale. In questo contesto, il Gruppo ha sottoscritto un accordo preliminare con l’attuale proprietà del sito, finalizzato al rilancio dello stabilimento attraverso iniziative ad alto contenuto tecnologico, sinergiche con le competenze e le attività già presenti nel Gruppo.

Il progetto prevede la creazione di un complesso industriale multifunzionale dedicato allo sviluppo di tecnologie in ambito energetico. Le attività riguarderanno lo sviluppo di soluzioni per la produzione e l’impiego di combustibili carbon-free, supporto logistico alle attività di field service per impianti di generazione elettrica e lavorazioni specialistiche a supporto della transizione energetica.

Il progetto prevede investimenti industriali per un totale di circa 50 milioni di euro su tre anni, destinati alla riqualificazione del sito, all’adeguamento impiantistico e all’avvio delle diverse attività, dei quali circa 30 milioni saranno coperti direttamente da Ansaldo Energia, mentre la restante parte potrà essere sostenuta attraverso strumenti di supporto nazionali e locali a favore dei processi di reindustrializzazione. Il numero di addetti, altamente qualificati, aumenterà gradualmente in coerenza con l’estensione del perimetro operativo fino ad arrivare a 139 unità alla conclusione del piano di reindustrializzazione.

Il progetto non comporta alcuna delocalizzazione di attività esistenti di Ansaldo Energia, né dalla sede di Genova né dagli altri poli industriali del Gruppo. L’iniziativa si inserisce in una logica di crescita complessiva, creando nuove capacità industriali e generano opportunità di sviluppo complementari rispetto alle attività già in essere, senza sovrapposizioni operative o organizzative.

«Il progetto di Gioia del Colle rappresenta un tassello coerente della nostra strategia industriale», ha dichiarato Fabrizio Fabbri, Amministratore Delegato di Ansaldo Energia. «Si tratta di un’iniziativa che nasce in collaborazione con le istituzioni e che punta a creare nuove capacità produttive e di sviluppo tecnologico in linea con l’evoluzione del settore energetico. Un progetto che rafforza il Gruppo e che si inserisce in un percorso di crescita sostenibile e di lungo periodo».

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