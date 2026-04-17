Formazione e inclusione nel turismo: parte a Genova la collaborazione tra Federalberghi Confcommercio e Sant’Egidio

Parte a Genova il progetto promosso da Federalberghi Confcommercio con la Comuni tà di Sant’Egidio e Iscot Liguria , col supporto di Confcommercio Genova e il patrocinio della Camera di Commercio , per la formazione e l’inserimento lavorativo nel settore turi stico-alberghiero di persone in condizioni di fragilità.

Il primo step operativo è in programma dal 20 al 24 aprile con un corso sperimentale di 20 ore per “cameriera ai piani”, che coinvolgerà 5 partecipanti, tutte donne, selezionate e accompagnate dalla Comunità di Sant’Egidio.

Un percorso di 5 giorni che rappresenterà anche l’avvio di un progetto destinato a consolidarsi e ampliarsi in futuro: la collaborazione punta infatti a costruire un collegamento diretto tra formazione e opportunità occupazionali, offrendo competenze teoriche e pratiche di base e favorendo l’inclusione sociale e lavorativa dei partecipanti.

In prospettiva, i corsi potranno coinvolgere da un minimo di 6 a un massimo di 15 allievi per ciascun percorso, con attività sia teoriche sia pratiche svolte all’interno di strutture ricettive o presso l’ente di formazione Iscot Liguria.

“Questo progetto nasce da un’esigenza concreta del settore e da una responsabilità verso il territorio: creare opportunità reali di formazione e inserimento lavorativo, mettendo in relazione il fabbisogno delle imprese con percorsi di inclusione sociale - sottolinea Massimo Parodi , vicepresidente vicario Federalberghi Confcommercio Genova e ideatore dell’ini ziativa -. E’ un modello replicabile, che può crescere nel tempo e diventare una risorsa siaper le aziende sia per chi cerca una nuova possibilità. Desidero inoltre ringraziare le colleghe associate Roberta Parodi e Anna Carella per il contributo concreto e la collaborazione

attiva nella realizzazione di questo progetto”.

Sulla stessa linea il presidente di Federalberghi Confcommercio Genova, Carlo Tixe : “Come associazione - dice - siamo da sempre impegnati non solo nella tutela delle imprese ma anche nella valorizzazione del capitale umano, che è il vero motore dell’accoglienza. Sostenere iniziative come questa signiﬁca ribadire che il settore alberghiero è un comparto aperto, capace di fare rete con il sociale e di offrire dignità e futuro attraverso il lavoro di qualità. E’ questa la direzione che Federalberghi vuole continuare a seguire: essere un ponte tra le eccellenze del territorio e le opportunità occupazionali”.