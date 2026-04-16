Fiumara punta su tecnologia e fidelizzazione: al via il concorso “Con l’app vinci ogni giorno!”

Innovazione digitale e rapporto diretto con la clientela sono al centro della nuova iniziativa del Centro Commerciale Fiumara, che lancia il concorso “Con l’app vinci ogni giorno!”, pensato per premiare la fedeltà dei visitatori e rendere sempre più immediata e coinvolgente l’esperienza di acquisto.

L’iniziativa si inserisce in una strategia che punta a rafforzare il dialogo con il pubblico attraverso strumenti digitali accessibili e intuitivi. L’app Fiumara, che conta già circa 20.000 iscritti, si conferma infatti un canale privilegiato per interagire con i clienti abituali del centro commerciale e dell’area dedicata all’intrattenimento.

Il meccanismo del concorso è semplice e pensato per incentivare la partecipazione quotidiana. A partire dal 13 aprile e fino alla fine dell’anno, gli utenti registrati potranno accumulare punti caricando gli scontrini degli acquisti effettuati oppure effettuando il check-in tramite app. I punti consentiranno di accedere alle estrazioni giornaliere, che mettono in palio gift card del valore di 25 euro, e a quelle mensili, con premi fino a 2.000 euro.

Le gift card, utilizzabili in tutti i negozi del centro, si confermano uno degli strumenti più apprezzati dalla clientela: nel corso dell’ultimo anno ne sono state emesse quasi 3.000, a testimonianza del loro successo come leva di engagement.

Il Centro Commerciale Fiumara consolida così un’offerta commerciale completa, sempre più allineata alle esigenze del pubblico, capace di coniugare shopping, ristorazione e intrattenimento in un ambiente moderno e funzionale. A rendere ancora più attrattiva la struttura contribuiscono anche la facilità di accesso, grazie a un parcheggio gratuito da 3.000 posti auto e moto, e gli efficienti collegamenti con i mezzi pubblici, tra autobus e treni.

Con questa iniziativa, Fiumara rafforza ulteriormente il proprio posizionamento come punto di riferimento per il tempo libero e lo shopping a Genova, puntando su un’esperienza sempre più digitale, dinamica e centrata sulle esigenze dei visitatori.

Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito ufficiale www.fiumara.net.