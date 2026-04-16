Fiumara punta su tecnologia e fidelizzazione: al via il concorso “Con l’app vinci ogni giorno!”
di R.S.
1 min, 42 sec
A partire dal 13 aprile e fino alla fine dell’anno, gli utenti registrati potranno accumulare punti caricando gli scontrini degli acquisti effettuati
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