DHL accelera sul carburante sostenibile: accordo con IAG Cargo

Il Gruppo DHL amplia la collaborazione con IAG Cargo puntando sul carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), con un nuovo accordo quinquennale che segna un passo significativo verso la decarbonizzazione del trasporto aereo merci.

L’intesa prevede l’utilizzo di circa 240 milioni di litri di SAF presso l’aeroporto di Heathrow Airport, con benefici diretti per le spedizioni di DHL Express operate sui voli British Airways. L’obiettivo è ridurre in modo consistente le emissioni lungo l’intero ciclo di vita del trasporto.

Grazie all’accordo, DHL Express potrà contare su circa 40 milioni di litri di carburante sostenibile all’anno, contribuendo – insieme al rinnovo già previsto nel 2025 – a un taglio complessivo stimato di circa 640mila tonnellate di CO₂ equivalente. Il SAF impiegato, certificato secondo standard internazionali, deriva da materie prime rinnovabili come oli esausti e consente di abbattere fino al 90% delle emissioni rispetto ai combustibili tradizionali.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia del gruppo, che coinvolge anche DHL Global Forwarding, con l’obiettivo di garantire un accesso stabile e diversificato ai carburanti sostenibili. Questo approccio integrato potrebbe portare a una riduzione complessiva delle emissioni superiore al milione di tonnellate nel tempo, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni logistiche a basso impatto ambientale.

La partnership rafforzata tra DHL e IAG Cargo rappresenta anche un impegno condiviso per accelerare la transizione ecologica del settore. La disponibilità costante di SAF è infatti considerata un fattore chiave per offrire ai clienti opzioni credibili e durature nella riduzione delle emissioni legate al trasporto aereo.

“Questo accordo dimostra quanto possano essere efficaci le collaborazioni tra operatori che condividono gli stessi obiettivi ambientali”, ha dichiarato Travis Cobb, sottolineando il ruolo strategico dell’intesa su rotte commerciali cruciali.

Sulla stessa linea Camilo Garcia Cervera, che evidenzia come il rafforzamento della collaborazione contribuisca a sviluppare soluzioni di trasporto merci più sostenibili, mantenendo al tempo stesso efficiente il commercio globale.

Gli accordi rientrano nel piano di DHL di portare al 30% la quota di carburante sostenibile utilizzato nel trasporto aereo entro il 2030. Un traguardo ambizioso che punta a rendere sempre più strutturale l’offerta di servizi logistici a ridotte emissioni su scala internazionale.

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