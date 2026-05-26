In arrivo la Giornata Mondiale della Bicicletta: FIAB richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale

FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta torna a chiedere interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale e favorire una mobilità urbana più sostenibile. In occasione del 3 giugno, Giornata Mondiale della Bicicletta, la Federazione richiama l’attenzione di Comuni, Regioni e Governo sulla necessità di accelerare le politiche per ridurre gli incidenti che coinvolgono chi si sposta in bicicletta.

Il tema resta particolarmente urgente alla luce dei dati registrati nel 2025: sono state infatti 222 le persone in bici che hanno perso la vita sulle strade italiane, con la Lombardia che si conferma la regione con il numero più alto di vittime. Per FIAB è necessario intervenire soprattutto sulla riduzione della velocità nei centri urbani e sulla trasformazione delle città verso modelli di mobilità più sicuri e sostenibili.

Il presidente di FIAB, Luigi Menna, ha ricordato come la Giornata Mondiale della Bicicletta rappresenti un’occasione per valorizzare il ruolo della bici come mezzo ecologico e sostenibile, sottolineando il lavoro della Federazione nel promuovere politiche e progetti che incentivino gli spostamenti attivi e una nuova cultura della strada.

Nel primo semestre del 2025, gli spostamenti in bicicletta e con mezzi di micromobilità hanno superato per la prima volta il 5% del totale degli spostamenti quotidiani in Italia, segnando una crescita importante rispetto al periodo precedente alla pandemia. Sempre più italiani scelgono la bici per i tragitti urbani brevi: oltre l’81% degli spostamenti avviene infatti entro i 10 chilometri, distanza in cui la bicicletta si conferma una valida alternativa all’auto privata.

Nonostante questi segnali positivi, l’Italia resta ancora distante dagli obiettivi europei sulla sicurezza stradale, che prevedono il dimezzamento di morti e feriti gravi entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Il nostro Paese registra attualmente 51,4 vittime per milione di abitanti, un dato che colloca l’Italia soltanto al 19° posto in Europa.

Secondo FIAB, per migliorare la situazione è fondamentale investire nella qualità dello spazio pubblico, nella sicurezza delle strade e nelle infrastrutture dedicate alla mobilità attiva. Molte città europee stanno già puntando da tempo sulla moderazione del traffico e sui limiti urbani a 30 km/h, ottenendo risultati significativi: il 75% delle città che hanno adottato questo modello ha registrato una riduzione di morti e feriti, mentre il 91% segnala benefici più ampi sulla qualità della vita urbana, tra cui minore inquinamento e aumento degli spostamenti a piedi e in bici.

Anche in Italia iniziano ad arrivare i primi risultati concreti. Bologna viene indicata come il principale esempio nazionale grazie al progetto Città 30. A due anni dall’introduzione del piano, il Comune ha registrato una diminuzione del 12,5% delle collisioni, una riduzione del 43,6% delle vittime e un calo del 7,2% dei feriti rispetto al biennio precedente. In termini assoluti, significa 17 vite salvate, 709 incidenti in meno e 348 feriti in meno. Parallelamente, l’uso della bicicletta è aumentato del 19%, mentre il traffico automobilistico è diminuito del 9%.

FIAB sottolinea inoltre come la diffusione della bicicletta non porti benefici soltanto ambientali e legati alla sicurezza, ma contribuisca anche al benessere psicologico, riducendo stress, ansia e depressione. Per questo motivo la Federazione continua a investire nell’educazione e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Tra le prossime iniziative, FIAB parteciperà il 6 giugno al Green&Blue Festival di Milano con il workshop “La strada è di tutti”, rivolto agli alunni delle scuole primarie per promuovere comportamenti corretti e il valore della mobilità attiva. Dal 16 al 19 giugno, inoltre, la Federazione sarà presente a Velo-city 2026, il principale congresso internazionale dedicato alla mobilità ciclabile e allo sviluppo urbano sostenibile, in programma a Rimini.

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