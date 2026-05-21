Aeroporto di Genova, operativi 9 nuovi check-in: parte la fase chiave del piano da 24 milioni

All’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo prosegue il piano di ammodernamento da 24 milioni di euro che sta ridisegnando lo scalo ligure. Dopo l’inaugurazione della nuova ala est, sono entrati in funzione i primi nove nuovi banchi check-in nell’area partenze, segnando un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento delle infrastrutture aeroportuali.

L’intervento ha riguardato la completa sostituzione delle vecchie postazioni dedicate al check-in e alla gestione dei bagagli, con nuove dotazioni più moderne e nastri di trasporto più rapidi ed efficienti. Il debutto operativo delle nuove postazioni è avvenuto in concomitanza con il volo ITA diretto a Roma Fiumicino delle 15:20.

Secondo quanto dichiarato dalla dirigenza dello scalo, l’ampliamento delle infrastrutture è stato progettato per sostenere la crescita del traffico passeggeri, resa possibile proprio dalla nuova ala est che ha portato la capacità complessiva dell’aeroporto fino a circa 3 milioni di passeggeri annui.

Il nuovo sistema di gestione bagagli consente un flusso più veloce verso l’impianto di smistamento situato nella nuova area ampliata, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i tempi di transito dei bagagli verso i diversi voli.

Le nuove postazioni sono inoltre predisposte per futuri sistemi di automazione, che permetteranno l’etichettatura e la spedizione automatica dei bagagli, con un ulteriore incremento dell’efficienza complessiva.

Il piano di sviluppo dello scalo non si ferma qui: entro luglio 2026 è prevista l’installazione di altre 13 postazioni check-in, mentre entro l’estate dello stesso anno sarà inaugurata una nuova sala lounge con terrazza panoramica dedicata ai passeggeri in partenza.

Parallelamente, proseguono gli interventi sulle aree di controllo di frontiera, con l’obiettivo di ampliare gli spazi dedicati ai controlli e introdurre sistemi automatizzati per la verifica dei passaporti elettronici, attraverso l’installazione di e-gates.

Il progetto complessivo conferma così la strategia di modernizzazione dello scalo genovese, puntando a maggiore capacità, servizi più rapidi e un’esperienza di viaggio migliorata per i passeggeri.

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