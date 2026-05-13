Aeroporti, presentato il Piano Nazionale 2026-2035: previsti 305 milioni di passeggeri entro il 2035

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035, il documento strategico che definirà le linee guida per lo sviluppo del trasporto aereo italiano nei prossimi anni. Alla presentazione hanno partecipato il ministro Matteo Salvini, rappresentanti delle istituzioni, operatori aeroportuali e parti sociali.

Il piano nasce con l’obiettivo di consolidare la crescita registrata dal settore nell’ultimo quadriennio, culminata nel raggiungimento di circa 230 milioni di passeggeri nell’ultimo anno, dato in aumento del 5% rispetto al 2024. Un andamento positivo trainato sia dall’incremento del turismo internazionale sia dalla ripresa dei viaggi legati al business.

Particolare attenzione viene riservata anche al ruolo sempre più centrale degli aeroporti regionali e secondari, che negli ultimi anni hanno registrato un forte sviluppo contribuendo ad ampliare l’offerta di collegamenti sul territorio nazionale.

Tra gli elementi strategici del piano figura inoltre il potenziamento dell’intermodalità, con investimenti complessivi pari a circa 1,2 miliardi di euro destinati ai collegamenti ferroviari da e verso gli aeroporti di Bergamo, Olbia, Verona e Venezia.

Secondo le stime contenute nel documento, il traffico aereo continuerà a crescere nei prossimi anni, arrivando a una domanda potenziale di circa 305 milioni di passeggeri annui entro il 2035. Per questo il piano punta ad aumentare la capacità infrastrutturale degli scali italiani, così da sostenere nel lungo periodo lo sviluppo del comparto e la competitività del sistema aeroportuale nazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.