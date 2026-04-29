Leonardo rafforza la presenza in Europa: nuovo contratto ad Amburgo per il sistema bagagli high-tech

Prosegue l’espansione di Leonardo nel settore dell’automazione aeroportuale con l’aggiudicazione di un importante contratto per il rinnovo e l’ampliamento del sistema di gestione bagagli dell’Aeroporto di Amburgo, uno dei principali hub internazionali tedeschi. L’intervento, previsto tra il 2026 e il 2029, punta a migliorare l’efficienza operativa del Terminal 1 e dell’area Plaza, garantendo una gestione più sicura e fluida dei bagagli per i milioni di passeggeri che transitano ogni anno.

Il progetto prevede la completa sostituzione dell’attuale sistema BHS del Terminal 1 con la tecnologia avanzata MBHS® (Multisort Baggage Handling System), sviluppata da Leonardo. Si tratta di una soluzione basata su sistema cross-belt, progettata per assicurare uno smistamento più preciso e delicato, adattandosi a bagagli di diverse dimensioni e riducendo il rischio di danneggiamenti o disservizi. L’intervento sarà realizzato per fasi, così da garantire la continuità operativa dello scalo durante i lavori, confermando l’esperienza dell’azienda in contesti complessi già dimostrata in aeroporti come Aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e Aeroporto Internazionale di Hong Kong.

La tecnologia MBHS®, sviluppata nello stabilimento di Genova Sestri Ponente, integra sistemi avanzati di sensoristica IoT e soluzioni di intelligenza artificiale, consentendo non solo di ottimizzare le prestazioni, ma anche di migliorare la manutenzione e la gestione complessiva dell’impianto.

Dopo il successo ottenuto presso l’Aeroporto di Francoforte, il più grande scalo tedesco, questa nuova commessa rafforza ulteriormente il ruolo di Leonardo come partner strategico per i grandi aeroporti europei, aprendo la strada a future collaborazioni nel settore.

Parallelamente, l’azienda ha recentemente contribuito anche all’estensione del Terminal 2 dell’Aeroporto di Nizza Costa Azzurra, dove ha implementato il sistema MBHS® come elemento chiave per garantire efficienza, affidabilità e continuità operativa nella gestione dei bagagli, sostenendo così la crescita del traffico e migliorando l’esperienza dei passeggeri.

La tecnologia MBHS®, nata a Genova, è oggi utilizzata in numerosi aeroporti in Europa, Asia, Medio Oriente, India e Stati Uniti, confermando il suo successo a livello globale.

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