TAR Lazio conferma la decisione Enac: validi gli slot per il cargo a Ciampino, respinti i ricorsi Ryanair

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha confermato la legittimità degli atti adottati da ENAC in materia di allocazione degli slot aeroportuali sull’aeroporto di Roma Ciampino, rigettando i ricorsi presentati da Ryanair.

La decisione riguarda l’assegnazione di dieci slot giornalieri destinati alle operazioni cargo per le stagioni comprese tra la winter 2024 e la summer 2026, attribuiti al vettore DHL Express, unico operatore merci rimasto sullo scalo.

“Provvedimenti coerenti, non discriminatori e pienamente legittimi”

Commentando la sentenza, il presidente di ENAC Pierluigi Di Palma ha sottolineato come il TAR abbia riconosciuto la correttezza dell’azione amministrativa dell’Ente.

“Il TAR Lazio ha rigettato i ricorsi presentati da Ryanair, confermando ancora una volta la piena legittimità dei provvedimenti Enac”, ha dichiarato Di Palma, evidenziando come le decisioni siano state adottate nel rispetto dei principi di coerenza, efficacia, efficienza e non discriminazione.

Secondo il presidente, l’assegnazione degli slot risponde alla necessità di garantire il corretto equilibrio tra le diverse tipologie di traffico aereo, passeggeri e cargo, presenti sullo scalo romano.

Slot cargo necessari per l’operatività dello scalo

Il TAR ha inoltre evidenziato la conformità delle decisioni ai regolamenti europei e alle linee guida IATA, riconoscendo la necessità di preservare la funzionalità del servizio cargo a Ciampino.

L’attribuzione dei dieci slot giornalieri al trasporto merci è stata giudicata indispensabile per assicurare la continuità operativa del segmento cargo, considerato parte integrante dell’attività aeroportuale.

Equilibrio tra traffico passeggeri e merci

La sentenza conferma dunque l’impostazione di ENAC nel garantire un equilibrio tra le diverse componenti del traffico aereo, preservando sia le attività passeggeri sia quelle cargo nello scalo di Ciampino.

Un orientamento che, secondo l’Ente, risponde all’esigenza di mantenere una gestione efficiente e non discriminatoria delle risorse aeroportuali, nel rispetto delle normative comunitarie e della sostenibilità operativa degli scali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.