ITA Airways punta sull’AI per voli più efficienti: meno carburante e minori emissioni

Grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale, ITA Airways sta ottimizzando i profili di salita dei propri voli con l’obiettivo di ridurre il consumo di carburante e l’impatto ambientale.

La compagnia ha già registrato risultati rilevanti e prevede di superare le 7.100 tonnellate di carburante risparmiato e oltre 22.100 tonnellate di CO₂ evitate nel periodo tra il 2025 e il 2026. Questo percorso si basa su un approccio innovativo e guidato dai dati, reso possibile dall’adozione della soluzione SITA OptiFlight, che consente di migliorare le prestazioni operative generando allo stesso tempo benefici economici e ambientali.

La tecnologia è stata estesa all’intera flotta e permette di calcolare per ogni singolo volo il profilo di salita più efficiente. Il sistema regola automaticamente parametri come velocità, accelerazione e quota, sfruttando modelli predittivi, machine learning e dati meteorologici in quattro dimensioni.

Uno degli elementi distintivi della piattaforma è l’approccio “tail-specific”, ovvero una modellazione dedicata a ciascun aeromobile, che garantisce una maggiore precisione anche in condizioni operative e meteo variabili. Questo conferma l’orientamento della compagnia verso un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, innovazione e utilizzo avanzato dei dati.

Secondo Francesco Presicce, Chief Innovation and Strategic Projects/Vision della compagnia, le tecnologie innovative rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile nel lungo periodo. L’adozione di strumenti come SITA OptiFlight® consente infatti di ottenere risultati concreti e misurabili, migliorando l’efficienza senza compromettere sicurezza e qualità operativa. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a rendere il settore dell’aviazione sempre più responsabile.

Anche Yann Cabaret, CEO di SITA for Aircraft, ha sottolineato come il comparto aeronautico sia chiamato a ridurre rapidamente le emissioni senza rinunciare all’efficienza. In questo contesto, l’utilizzo intelligente dei dati e dei modelli predittivi diventa cruciale per affrontare una delle principali sfide del settore: il contenimento dei consumi di carburante, che rappresentano sia un costo rilevante sia una criticità ambientale.

La collaborazione tra ITA Airways e SITA dimostra come la trasformazione digitale possa giocare un ruolo determinante nel rendere il trasporto aereo più sostenibile, consolidando il posizionamento della compagnia italiana tra gli attori più attenti all’innovazione e all’efficienza operativa.